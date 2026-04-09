La Lega ha ribadito la sua posizione sull’acquisto di gas russo, chiedendo all’Unione Europea di uscire dall’ipocrisia e di iniziare a comprare direttamente petrolio e gas dalla Russia. Il capogruppo del partito ha dichiarato che questa strategia potrebbe portare a una diminuzione significativa dei costi energetici. La proposta è stata presentata come una soluzione per ridurre le spese e affrontare le sfide legate alla crisi energetica.

La Lega insiste sull’acquisto di gas russo. Il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, ha inserito anche questo nella sua risposta all’informativa della premier Meloni alla Camera: “È fondamentale sospendere il patto di stabilità per permetterci di far fronte all’aumento dei costi energetici – ha esordito – In sede europea dobbiamo aprire un altro dibattito e uscire dall’ipocrisia. Qualcuno mi deve spiegare perché in questo momento dove le forniture di gas e petrolio della Russia abbasserebbero drasticamente i costi dell’energia, l’Europa continua a permettere di non farlo, però in questi anni noi continuiamo a pagare Putin per acquistare il nichel e altre materie prime che servono all’agenda verde e green della Commissione Europea”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La Lega insiste: “L’Ue esca dall’ipocrisia e compri gas e petrolio dalla Russia, abbasserebbe drasticamente i costi”

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