Montevarchi Commissione Pari Opportunità | Difendere il punto nascita significa tutelare i diritti delle donne

Ieri mattina a Montevarchi si è tenuta una riunione della Commissione Pari Opportunità, durante la quale è stato ribadito che difendere il punto nascita locale è fondamentale per garantire i diritti delle donne. La conferenza stampa di presentazione del cartellone “Donne rese invisibili” si è svolta a Arezzo e ha coinvolto diversi rappresentanti delle istituzioni e associazioni.

Arezzo, 27 febbraio 2026 – Ieri mattina, a margine della conferenza stampa di presentazione del cartellone “Donne rese invisibili. Donne, Democrazia e Libertà”, la nuova presidente della Commissione Pari Opportunità di Montevarchi, Consuelo Magrini, ha voluto porre l’attenzione su un tema che nelle ultime settimane sta mobilitando il territorio: l’ipotesi di chiusura del punto nascita dell’Ospedale Santa Maria alla Gruccia. Il suo intervento ha collegato il tema dei diritti delle donne a quello dei servizi essenziali, considerati parte integrante delle politiche di pari opportunità. “Desideriamo esprimere la vicinanza della Commissione Pari... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Montevarchi, Commissione Pari Opportunità: “Difendere il punto nascita significa tutelare i diritti delle donne” Nisini (Lega): “Punto nascita Montevarchi priorità da tutelare, Giani ambiguo, ora chiarezza”Arezzo, 4 febbraio 2026 – “La difesa del punto nascita di Montevarchi è una priorità non solo sanitaria ma anche territoriale per tutto il Valdarno. Punto nascita di Montevarchi, Casini (Pd): “Un presidio da difendere e valorizzare”Arezzo, 30 gennaio 2026 – “Il punto nascita dell’ospedale Santa Maria alla Gruccia di Montevarchi è un presidio prezioso, di qualità ed eccellenza... Temi più discussi: Gruccia, la Commissione Pari Opportunità di Montevarchi: Difendere il punto nascita significa difendere donne e futuro del territorio; La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzo; Montevarchi, Donne rese invisibili: per l'8 marzo un cartellone di eventi promosso dalla nuova Commissione delle Pari Opportunità; San Giovanni: danni alle strade e disagi per i lavori alla fibra ottica. Il Comune invia 12 diffide alle società esecutrici. La nuova Commissione comunale per le Pari Opportunità si presenta con le iniziative per l’8 marzoIn occasione dell’8 marzo, Giornata Internazionale della Donna, l’Amministrazione comunale di Montevarchi e la Commissione comunale per le Pari Opportunità promuovono il ciclo di iniziative Donne res ... lanazione.it Montevarchi: costituita la nuova Commissione Pari opportunità. Pronto il programma di eventi per la Giornata della donnaSi è appena costituita la nuova Commissione Pari opportunità di Montevarchi: a presentarla è stata la vicesindaco Cristina Bucciarelli, che ha da poco ricevuto la delega specifica. Fanno parte della C ... valdarnopost.it "On The Road" entra nelle Università: presentato all'Emiciclo il nuovo ciclo di incontri della Commissione Pari Opportunità La Commissione Pari Opportunità Regione Abruzzo ha presentato questa mattina, a Palazzo dell'Emiciclo, la nuova iniziativa della strat - facebook.com facebook Si insedia a Falconara la commissione pari opportunità: eletti all'unanimità presidente e vicepresidente x.com