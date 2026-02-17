Difendere il pesto di cavallo significa difendere Parma E difendere Parma significa difendere la nostra cultura

Il Comune di Parma si oppone con fermezza alla proposta di legge che vuole vietare la macellazione dei cavalli, una scelta che minaccia le tradizioni locali. Questa iniziativa rischia di mettere in discussione una pratica secolare, ancora diffusa nelle aziende agricole della zona. La produzione del pesto di cavallo, infatti, rappresenta un patrimonio culinario e culturale della città, e molte famiglie si sono dedicate a questa tradizione per generazioni. La paura è che il divieto possa mettere fine a un modo di fare che fa parte della storia parmense.

Difendere le nostre tradizioni significa difendere la nostra identità. Per questo esprimiamo forte preoccupazione di fronte alla proposta di legge che mira a vietare la macellazione della carne equina in Italia, un provvedimento che colpirebbe direttamente una tradizione gastronomica radicata e storica della nostra città. Il pesto di cavallo, consumato per generazioni dai lavoratori più umili e dalle famiglie meno abbienti, rappresenta un elemento identitario della cultura parmigiana. Una tradizione che non solo ha attraversato il Novecento, ma che oggi è stata riscoperta anche dai più giovani, diventando parte dei loro spuntini e aperitivi.🔗 Leggi su Parmatoday.it A Verona il rito del "Brusa la Vecia" al Forte Gisella, Padovani: «Difendere le tradizioni significa difendere l’identità dei territori» Difendere il Giornalismo È Difendere la Democrazia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Un’isola medioevale nel cuore di Genova visita con degustazione finale; Visita guidata con degustazione: un'isola medioevale nel cuore della città; Sorso, prese a calci e pugni l’amica della ex fino a spaccarle il naso e la mandibola: condannato. San Valentino è alle porte Cuori freddi, ma che scaldano il cuore Sfoglia di mozzarella fresca ripiena con pesto stracciatella e mortadella Levoni così delicata da farti chiudere gli occhi. Alla fine pioggia di pistacchio… perché l'amore ha bisogno di un facebook