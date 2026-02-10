Zola Predosa | studentessa intossicata da spray al peperoncino a scuola indagini in corso per una bravata

Una studentessa della scuola media Francesco Francia a Zola Predosa è stata intossicata da spray al peperoncino spruzzato in un bagno. L’episodio è avvenuto ieri mattina e ora le forze dell’ordine stanno indagando per capire chi ci sia dietro questa bravata. La ragazza ha avuto bisogno di cure, ma fortunatamente non rischia gravi conseguenze. La scuola ha già avviato controlli, mentre gli investigatori stanno cercando di risalire agli autori.

Zola Predosa (Bologna) – Un episodio inquietante si è verificato ieri mattina, 10 febbraio 2026, presso la scuola media Francesco Francia, in via degli Albergati: una studentessa è stata intossicata da spray al peperoncino spruzzato in un bagno dell'istituto. L'intervento tempestivo del 118 ha evitato conseguenze più gravi, mentre i carabinieri hanno avviato le indagini per individuare i responsabili di questa bravata. La sequenza di eventi si è svolta intorno alle 10:30. La giovane studentessa, entrando nel bagno, ha avvertito immediatamente una forte irritazione agli occhi e difficoltà respiratorie, sintomi riconducibili all'inalazione di una sostanza urticante.

