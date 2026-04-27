Dicomano Juniores da sogno Promozione nel torneo regionale

La squadra Juniores dell’Alleanza Giovanile Dicomano ha ottenuto la promozione nel torneo regionale. La promozione è stata festeggiata con una cerimonia ufficiale, dopo aver conquistato una vittoria decisiva nel campionato. La squadra ha concluso la stagione con risultati positivi, che hanno portato alla qualificazione nella categoria superiore. La società ha celebrato il risultato raggiunto dai giovani atleti, sottolineando il valore dell’impegno dimostrato durante l’intero percorso.

Il sogno si è realizzato. Festa grande per la formazione categoria Juniores dell’Alleanza Giovanile Dicomano. La squadra di mister Andrea Del Lungo vince il girone C del campionato Juniores provinciale. Una stagione sempre al comando per i giocatori in maglia biancoblù che ora possono esultare per la promozione nella categoria regionale, centrando un successo che rimarrà nella storia del calcio fiorentino e toscano. Grande merito a un gruppo di giocatori veramente di valore tecnico, serio e preparato, sotto l’ottima regia dell’allenatore Del Lungo, ben coadiuvato dal suo staff formato da Niccolò Diotaiuti, Manuel Crescioli, Elia Bonciani, Enrico Chiavacci e con il supporto del presidente David Caramelli e di tutta la società che punta forte sulla valorizzazione dei giovani.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Dicomano, Juniores da sogno. Promozione nel torneo regionale Notizie correlate Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Trocker da sogno nella prima manche Veloce Juniores travolge il Finale: è promozione in Eccellenza!Il traguardo della promozione è stato ufficialmente raggiunto ieri sul campo del Finale, dove la squadra Juniores della Veloce ha battuto i padroni... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Dicomano, Juniores da sogno. Promozione nel torneo regionale; Parte la festa per l'AG Dicomano! Vittoria nel campionato provinciale Juniores; Juniores Provinciali. Tutti i risultati delle gare di oggi. Dicomano, Juniores da sogno. Promozione nel torneo regionaleIl sogno si è realizzato. Festa grande per la formazione categoria Juniores dell’Alleanza Giovanile Dicomano. La squadra di mister ... lanazione.it Campionato Juniores Provinciale : Sansovino - Incisa 1 - 0, MISSIONE PRIMATO: Gli arancioblù vincono lo scontro diretto. A 90 minuti dal termine, il sogno è nelle loro mani! Servizio di Antonio Bruno sportakm0.com #Sansovino #JunioresArezzo #MatchWi - facebook.com facebook