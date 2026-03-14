LIVE Sci alpino Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA | Trocker da sogno nella prima manche
Durante il mondiale juniores 2026 di sci alpino, si svolge il slalom femminile in diretta, con la prima manche che vede una prestazione notevole di una delle atlete. Poco dopo l’inizio, un’atleta viene eliminata, in particolare Elyssa Kuster, che inforca poco dopo aver passato l’intermedio. La gara continua con le altre concorrenti in pista, mentre i tifosi restano incollati allo streaming.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.16 Fuori Elyssa Kuster che inforca poco dopo l’intermedio. Tante le atlete uscite fino a questo momento. 9.15 Undicesimo posto per Aada Kanto a 3.16 da Trocker. L’azzurra ha spaccato in due la gara fino a questo momento. 9.15 Bieler chiude in decima posizione a 3.02 dalla testa. 9.14 Leggermente in controllo l’italiana che arriva all’intermedio con 1.05 da Trocker. 9.14 Partita Tatum Bieler, terza azzurra in gara. 9.13 Ottava posizione per la tedesca a 2.91 9.13 Tocca a Charlotte Grandinger. 9.12 Nono tempo per la britannica a 3.36 da Trocker che nel secondo settore ha rifilato almeno 6 decimi a tutte. 🔗 Leggi su Oasport.it
Articoli correlati
Leggi anche: LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: pochi minuti al via della prima manche
LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker fa il vuoto nella prima manche, due azzurre in lotta per il podioCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10:32 La norvegese Oveland si segnala mettendosi un centesimo davanti a Tatum Bieler in 13^ posizione a...
Aggiornamenti e contenuti dedicati a LIVE Sci alpino Slalom femminile...
Temi più discussi: LIVE Sci alpino, Gigante femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: DOMINIO DEVASTANTE! Anna Trocker oro con un distacco abissale, doppia medaglia!; LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!; A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streaming; Dove si vedranno in tv e streaming i Mondiali juniores 2026 di sci alpino? La guida completa.
A che ora parte Anna Trocker oggi, Slalom Mondiali sci alpino juniores: n. di pettorale, tv, streamingAnna Trocker sarà tra le grandi protagoniste quest'oggi dello slalom dei Mondiali juniores di sci alpino, previsto quest'oggi a partire dalle 09:00 sulle ... oasport.it
LIVE Sci alpino, Slalom femminile Mondiali juniores 2026 in DIRETTA: Anna Trocker ci riprova!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dello slalom femminile ai Mondiali ... oasport.it
https://terzotemposportmagazine.it/primo-piano/mondiali-juniores-di-sci-alpino-anna-trocker-vince-il-gigante-femminile-sofia-amigoni-fuori-dalla-top-ten/ - facebook.com facebook
La più che promettente Anna TROCKER ha vinto per dispersione il gigante femminile dei Campionati mondiali juniores di sci alpino in corso di svolgimento a Narvik in Norvegia. La diciassettenne altoatesina, dopo avere dominato da un capo all’altro la prima x.com