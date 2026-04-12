Veloce Juniores travolge il Finale | è promozione in Eccellenza!

La squadra Juniores della Veloce ha ottenuto la promozione in Eccellenza dopo aver vinto per 2-0 sul campo del Finale. La partita si è conclusa con questa vittoria che ha garantito loro il passaggio di categoria. La squadra ha messo a segno i due gol nel corso dell'incontro, portando a termine il risultato che le è valso il salto di livello.

Il traguardo della promozione è stato ufficialmente raggiunto ieri sul campo del Finale, dove la squadra Juniores della Veloce ha battuto i padroni di casa per 2-0. Questo successo permette ai ragazzi granata di conquistare il primato nel proprio girone Interprovinciale, sancendo la conquista del titolo e l’ascesa alla categoria Eccellenza per la prossima stagione agonistica. La matematica del successo e il dominio sul campo. Con il netto punteggio di 2-0 ottenuto in trasferta, la matematica è stata definitivamente sbarrata a favore della formazione della Veloce, che con tre giornate ancora davanti alla conclusione del campionato può considerare la vittoria del girone come un fatto compiuto.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veloce Juniores travolge il Finale: è promozione in Eccellenza! Calcio Promozione. Il finale da thriller del Casentino Academy. Due punti di vantaggio per il sogno EccellenzaTre giornate alla fine e un finale tutto da scrivere, anzi da vivere con il fiato sospeso. Promozione Girone A. Il Montelupo frena la corsa promozione. Tomeo sul finale castiga i padroni di casaMONTELUPO 0 CASALGUIDI 1 MONTELUPO: Lensi, Lelli (23’ Pucci) Cupo, Tremolanti, Corsinovi (79’ Marrazzo, poi dal 91’ Esposito) Alicontri, Fermaca,...