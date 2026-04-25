Mia moglie è immatura e anaffettiva voglio l'annullamento ma la Cassazione dice no

Un uomo ha chiesto l’annullamento del suo matrimonio, sostenendo che sua moglie fosse immatura e anaffettiva. La richiesta è stata respinta dalla Cassazione, che ha chiarito come l’immaturità affettiva e psichica non costituisca un vizio mentale sufficiente per annullare un matrimonio. La decisione si basa su una normativa che richiede altri elementi più gravi per dichiarare nullo un vincolo matrimoniale.