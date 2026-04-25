Mia moglie è immatura e anaffettiva voglio l'annullamento ma la Cassazione dice no
Un uomo ha chiesto l’annullamento del suo matrimonio, sostenendo che sua moglie fosse immatura e anaffettiva. La richiesta è stata respinta dalla Cassazione, che ha chiarito come l’immaturità affettiva e psichica non costituisca un vizio mentale sufficiente per annullare un matrimonio. La decisione si basa su una normativa che richiede altri elementi più gravi per dichiarare nullo un vincolo matrimoniale.
La Cassazione nega l’annullamento del matrimonio perché l’immaturità affettiva e psichica della moglie non è un vizio mentale sufficiente. Respinge quindi il ricorso del marito deluso e il matrimonio resta valido.🔗 Leggi su Fanpage.it
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