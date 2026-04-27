Diagnostica a Napoli | il boom di Alfa Center tocca i 174 milioni

A Napoli, Alfa Center ha raggiunto un fatturato di 174 milioni di euro nel 2024, segnando una crescita significativa nel settore della diagnostica privata. La struttura ha ampliato le proprie tecnologie e servizi, contribuendo a rafforzare il mercato locale. La sua espansione rappresenta un dato importante per il settore sanitario privato della regione.

? Cosa sapere Alfa Center registra un fatturato di 174 milioni di euro nel 2024 a Napoli.. L'espansione tecnologica della struttura consolida il mercato della diagnostica privata in Campania.. Nel 2024, la Alfa Center Srl ha registrato un fatturato di 174 milioni di euro, consolidando il ruolo del settore della diagnostica a Napoli come uno dei motori economici più rilevanti per l’intera sanità campana. Camminando tra i quartieri storici e le strade che collegano i centri urbani, si percepisce come la salute sia diventata un mercato in fermento, dove la tradizione delle vecchie botteghe mediche si intreccia con l’ascesa di nuove realtà tecnologiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Diagnostica a Napoli: il boom di Alfa Center tocca i 174 milioni Notizie correlate Leggi anche: Il Napoli da anni ha dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4) Napoli, il boom turistico non accenna a fermarsi: nel 2025 registrate circa 15 milioni di presenze turisticheIl grande boom turistico che Napoli ha conosciuto in questi ultimi anni non accenna minimamente a placarsi: secondo uno studio condotto dal team di...