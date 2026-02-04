Il Napoli da anni ha dispo­ni­bi­lità di cassa 174,4 milioni supe­riori ai debiti finan­ziari 37,4

Il Napoli si conferma la società calcistica meno indebitata d’Italia. Secondo i dati di ieri di Calcio&Finanza, pubblicati dal Corriere dello Sport, il club ha a disposizione 174,4 milioni di euro in cassa, molto più dei 37,4 milioni di debiti finanziari. Una situazione finanziaria solida rispetto ad altri club italiani.

Il Napoli è la società calcistica meno indebitata d’Italia. Le tabelle di ieri di Calcio&Finanza commentate per il Corriere dello Sport da Alessandro Giudice. Ecco un estratto dell’articolo di Alessandro Giudice per il Corriere dello Sport: La foto­gra­fia di Cal­cio & Finanza dei debiti della Serie A offre diverse chiavi di let­tura. Nel det­ta­glio, alcune situa­zioni meri­tano qual­che con­si­de­ra­zione. Emble­ma­tico il caso del Napoli che pre­senta, da anni, un inde­bi­ta­mento nega­tivo, cioè dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4). Se guar­diamo la “clas­si­fica” delle pas­si­vità con­ta­bili, il Napoli ha 299 milioni ma que­ste somme sono ricon­du­ci­bili alla nor­male dina­mica ordi­na­ria del ciclo di acqui­sti e ces­sioni del mer­cato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

La stortura di una norma che penalizza il Napoli che ha con 174 milioni di liquidità e 190 di patrimonio netto positivo

La recente normativa della Lega Serie A, che limita le operazioni di mercato delle società con determinati parametri finanziari, penalizza il Napoli nonostante un patrimonio netto positivo di 190 milioni di euro e una liquidità di 174 milioni.

Conte sente il peso della respon­sa­bi­lità per aver fatto gio­care Di Lorenzo pra­ti­ca­mente sem­pre

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte si è scagliato contro i troppi impegni del calcio italiano.

