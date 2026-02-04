Il Napoli si conferma la società calcistica meno indebitata d’Italia. Secondo i dati di ieri di Calcio&Finanza, pubblicati dal Corriere dello Sport, il club ha a disposizione 174,4 milioni di euro in cassa, molto più dei 37,4 milioni di debiti finanziari. Una situazione finanziaria solida rispetto ad altri club italiani.

Il Napoli è la società calcistica meno indebitata d’Italia. Le tabelle di ieri di Calcio&Finanza commentate per il Corriere dello Sport da Alessandro Giudice. Ecco un estratto dell’articolo di Alessandro Giudice per il Corriere dello Sport: La foto­gra­fia di Cal­cio & Finanza dei debiti della Serie A offre diverse chiavi di let­tura. Nel det­ta­glio, alcune situa­zioni meri­tano qual­che con­si­de­ra­zione. Emble­ma­tico il caso del Napoli che pre­senta, da anni, un inde­bi­ta­mento nega­tivo, cioè dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4). Se guar­diamo la “clas­si­fica” delle pas­si­vità con­ta­bili, il Napoli ha 299 milioni ma que­ste somme sono ricon­du­ci­bili alla nor­male dina­mica ordi­na­ria del ciclo di acqui­sti e ces­sioni del mer­cato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli da anni ha dispo­ni­bi­lità di cassa (174,4 milioni) supe­riori ai debiti finan­ziari (37,4)

Approfondimenti su Napoli Calcio

La recente normativa della Lega Serie A, che limita le operazioni di mercato delle società con determinati parametri finanziari, penalizza il Napoli nonostante un patrimonio netto positivo di 190 milioni di euro e una liquidità di 174 milioni.

Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte si è scagliato contro i troppi impegni del calcio italiano.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Napoli Calcio

