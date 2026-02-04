Il Napoli da anni ha disponibilità di cassa 174,4 milioni superiori ai debiti finanziari 37,4
Il Napoli si conferma la società calcistica meno indebitata d’Italia. Secondo i dati di ieri di Calcio&Finanza, pubblicati dal Corriere dello Sport, il club ha a disposizione 174,4 milioni di euro in cassa, molto più dei 37,4 milioni di debiti finanziari. Una situazione finanziaria solida rispetto ad altri club italiani.
Il Napoli è la società calcistica meno indebitata d’Italia. Le tabelle di ieri di Calcio&Finanza commentate per il Corriere dello Sport da Alessandro Giudice. Ecco un estratto dell’articolo di Alessandro Giudice per il Corriere dello Sport: La fotografia di Calcio & Finanza dei debiti della Serie A offre diverse chiavi di lettura. Nel dettaglio, alcune situazioni meritano qualche considerazione. Emblematico il caso del Napoli che presenta, da anni, un indebitamento negativo, cioè disponibilità di cassa (174,4 milioni) superiori ai debiti finanziari (37,4). Se guardiamo la “classifica” delle passività contabili, il Napoli ha 299 milioni ma queste somme sono riconducibili alla normale dinamica ordinaria del ciclo di acquisti e cessioni del mercato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La stortura di una norma che penalizza il Napoli che ha con 174 milioni di liquidità e 190 di patrimonio netto positivo
La recente normativa della Lega Serie A, che limita le operazioni di mercato delle società con determinati parametri finanziari, penalizza il Napoli nonostante un patrimonio netto positivo di 190 milioni di euro e una liquidità di 174 milioni.
Conte sente il peso della responsabilità per aver fatto giocare Di Lorenzo praticamente sempre
Dopo la vittoria per 2-1 contro la Fiorentina, Antonio Conte si è scagliato contro i troppi impegni del calcio italiano.
