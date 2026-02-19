Napoli il boom turistico non accenna a fermarsi | nel 2025 registrate circa 15 milioni di presenze turistiche

Napoli ha attirato circa 15 milioni di visitatori nel 2025, un aumento legato alla crescita del turismo nazionale e internazionale. La forte affluenza deriva anche dall’apertura di nuovi musei e ristrutturazioni di attrazioni storiche. Questa ondata di turisti si traduce in un incremento di ristoranti, hotel e servizi locali. La città si prepara ad accogliere ancora più visitatori nei prossimi mesi, con eventi culturali e iniziative dedicate. La domanda di turismo a Napoli continua a crescere e non mostra segni di rallentamento.

Il grande boom turistico che Napoli ha conosciuto in questi ultimi anni non accenna minimamente a placarsi: secondo uno studio condotto dal team di ricerca di Intesa Sanpaolo, nel 2025 la città ha registrato ben 15 milioni di presenze turistiche. Ecco cosa riporta il Sole 24Ore. Napoli, un boom turistico da paura. Si legge sul Sole: Nel 2025 Napoli ha registrato circa 15 milioni di presenze turistiche, con un incremento del 4% rispetto all'anno precedente e un recupero pari al 106,1% rispetto ai livelli del 2019. La città concentra da sola il 68% delle presenze complessive regionali, quota che sale al 75% se si considera esclusivamente la componente estera, confermando così il ruolo di principale hub turistico della Campania e porta di accesso privilegiata verso il Sud Italia.