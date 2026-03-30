Rrahmani e Di Lorenzo sono prossimi a tornare in allenamento dopo aver recuperato dagli infortuni muscolari. Entrambi i calciatori hanno completato le sessioni di riabilitazione e si trovano in fase di valutazione da parte dello staff medico. La loro presenza potrebbe essere nuovamente disponibile per le prossime partite di campionato, secondo le ultime notizie provenienti dall'infermeria.

Sembra avvicinarsi il rientro in campo per il capitano del Napoli Giovanni Di Lorenzo e il difensore centrale Amir Rrahmani, fermi da lacune settimane per problemi fisici. “Rrahmani e Di Lorenzo, ad esempio, torneranno a metà aprile. Verranno valutati per la gara del 12 contro il Parma, dipenderà dalle risposte di entrambi nei prossimi giorni. Si procederà giorno dopo giorno sempre con grande cautela e prudenza. Il centrale di Conte è alle prese con l’ultima fase dell’iter di riabilitazione dopo il problema muscolare rimediato contro la Roma. Intanto domani tiferà per la sua nazionale, il Kosovo, non potendo essere in campo con i compagni. Farà come Di Lorenzo che aveva sostenuto gli azzurri contro l’Irlanda del Nord a Bergamo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Rrahmani e Di Lorenzo verso il rientro in campo

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