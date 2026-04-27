Dfp 2026 Confcommercio | Servono riforme per rafforzare imprese e sostenere i conti

Il Documento di Economia e Finanza 2026 indica una crescita prevista dello 0,6% per il biennio 2026-2027. Confcommercio afferma che sono necessarie riforme per rafforzare le imprese e sostenere i conti pubblici, commentando il quadro macroeconomico come prudente e ragionevole. La previsione di crescita si basa sui dati economici attuali e sulle politiche adottate, senza ulteriori dettagli su misure specifiche o sviluppi futuri.

“ Il quadro macroeconomico delineato dal Dfp 2026 appare prudente e ragionevole, con una crescita prevista intorno allo 0,6% per il biennio 2026-2027. Tuttavia, una dinamica così contenuta non è sufficiente a ridurre il peso del debito pubblico né a colmare le fragilità strutturali del Paese. Il deficit, pur in calo progressivo, sconta il peggioramento del saldo primario, aggravato dai bonus edilizi, dalla crescita della spesa per interessi e dall’aumento della spesa corrente. Senza una crescita più robusta, ogni percorso di riequilibrio finanziario rischia di rimanere lento, fragile e fortemente esposto agli shock esterni”: così Donatella Prampolini, vicepresidente di Confcommercio con incarico alle politiche fiscali e di bilancio, in audizione sul Dfp presso le Commissioni riunite Bilancio di Camera e Senato.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Dfp 2026, Confcommercio: “Servono riforme per rafforzare imprese e sostenere i conti” Notizie correlate Saracinesche giù, la lenta agonia dei centri storici: “Servono politiche urbane per sostenere le imprese”Negli ultimi anni il tessuto commerciale delle città italiane sta attraversando una trasformazione profonda. Orsini: imprese pronte a investire, ma servono subito misure concrete e meno vincoli per sostenere competitività e crescitaEmanuele Orsini entra nel dibattito con una richiesta diretta: creare condizioni che permettano alle imprese di investire subito, senza ostacoli che... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Guerra in Iran 2026 | Lo scenario peggiore secondo Confcommercio. Dfp: Legacoop, 'evita recessione ma non intercetta una crescita strutturale' (2)Per Legacoop servono investimenti sociali che non devono essere pensati come spesa ma come veri e propri investimenti su infrastrutture economiche, sanità territoriale, welfare e housing sociali sono ... ansa.it Waterfront Mall, Confcommercio: Servono interventi a favore del commercio di vicinatoA guardare l'avanzamento dei lavori a poche ore dall'inaugurazione del Waterfront Mall al Palasport, è partita la corsa contro il tempo per farsi trovare pronti al taglio del nastro. Siamo andati a ... rainews.it