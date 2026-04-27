Deve operarsi stagione finita Milan sotto shock la terribile notizia per Allegri

Una notizia improvvisa ha colpito il mondo del calcio e il Milan in particolare, mettendo in difficoltà l’allenatore durante un momento cruciale della stagione. La squadra dovrà affrontare un intervento chirurgico che ha portato alla sospensione dell’attività per il resto della stagione, creando incertezza sul futuro e sui piani tecnici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, lasciando i tifosi e il club in attesa di ulteriori sviluppi.

Una brutta notizia scuote l’ambiente rossonero e complica i piani di Allegri in un momento decisivo della stagione. Quello che inizialmente sembrava un problema gestibile si è trasformato in un’assenza pesantissima per le prossime settimane. Il timore più grande riguarda un grave infortunio che rischia di cambiare gli equilibri della squadra proprio nel finale di campionato. Le prime sensazioni, apparentemente rassicuranti, hanno lasciato spazio a una realtà molto più seria del previsto. Lì per lì, infatti, l’episodio non era sembrato particolarmente preoccupante. Lo staff medico aveva escluso un immediato trasferimento in ospedale, lasciando aperta persino l’ipotesi di una presenza già nella prossima sfida contro il Sassuolo.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Deve operarsi, stagione finita”. Milan sotto shock, la terribile notizia per Allegri Notizie correlate Leggi anche: Milan, brutta notizia: Cissè stagione finita. Il giovane dovrà operarsi Infortunio Vicario, che tegola per Tudor! Il portiere dovrà operarsi di ernia nei prossimi giorni. Stagione finita?Calciomercato Atalanta, via al piano per il 2026/27: pronti 6 rinnovi! Ma un big è pronto a dire addio, futuro già definito. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Stagione finita per Retegui: frattura della tibia e operazione, le sue condizioni; Frattura della tibia per Retegui: stagione finita e operazione. Milan e Juve alla finestra; Operazione conclusa con successo: Klinsmann operato nella clinica tedesca dopo la frattura alla vertebra cervicale; Operazione urgente alla schiena per Albert Rösti. Stagione finita per Mauro Icardi: si deve operare al ginocchio dopo il grave infortunioStagione finita per l’ex capitano dell’ Inter Mauro Icardi. L’attaccante argentino è uscito dal campo in barella all’83esimo minuto della partita di Europa League vinta 3-2 dal suo Galatasaray contro ... ilfattoquotidiano.it Papu Gomez, stagione finita: deve essere operato per l'infortunio alla cavigliaPADOVA - Manca ancora l'ufficialità, ma quello che si temeva ormai è realtà: il Papu Gomez dovrà operarsi a quella caviglia che lo tormenta ormai da tempo. A nulla sono servite le terapie e la volontà ... ilgazzettino.it Brutte notizie per il #milan: Modric deve operarsi! Frattura allo sinistro che richiederà un intervento chirurgico previsto nelle prossime ore. - facebook.com facebook