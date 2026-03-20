Il portiere Vicario si è infortunato e dovrà sottoporsi a un intervento per un’ernia nei prossimi giorni. L’operazione segnerà la fine della sua stagione, impedendogli di tornare in campo a breve. La notizia arriva in un momento cruciale, lasciando il tecnico senza il suo titolare tra le linee difensive. La decisione di intervenire è stata comunicata ufficialmente.

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© Calcionews24.com - Infortunio Vicario, che tegola per Tudor! Il portiere dovrà operarsi di ernia nei prossimi giorni. Stagione finita?

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