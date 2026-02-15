Milan brutta notizia | Cissè stagione finita Il giovane dovrà operarsi

Il Milan ha annunciato che Alphadjo Cissè, attaccante in prestito al Catanzaro, deve sottoporsi a un intervento chirurgico, mettendo fine alla sua stagione. La decisione è arrivata dopo che il giocatore ha subito un infortunio durante una partita, che ha reso necessario l’intervento. Il giovane calciatore, 20 anni, si era distinto nelle ultime settimane con alcune buona prestazioni in campionato. Ora, dovrà rimanere fermo per diverse settimane, perdendo così le ultime gare stagionali.

Arrivo brutte notizie per il Milan. Il giovane Alphadjo Cissè, attaccante in prestito al Catanzaro, nell'ultimo weekend di Serie b ha accusato un dolore molto forte all'adduttore. Secondo quanto riferito da uscatanzaro.net, il classe 2006 dopo aver effettuato alcuni accertamenti, ha deciso di voler proseguire con chirurgicamente. Una notizia alquanto negativa, sia per il club rossonero, che per Aquilani e tutto il suo Catanzaro: sottoponendosi all'intervento chirurgico, il giovano non sarà più disponibile fino al termine della stagione. Il giovane, cresciuto nei settori giovanili del Giorgione e dell'Hellas Verona, nella scorsa stagione ha realizzato ben 16 reti con la formazione Primavera, esordendo anche in Serie A, nel maggio del 2024. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, brutta notizia: Cissè stagione finita. Il giovane dovrà operarsi “Finita malissimo”. Brutta notizia per Milly Carlucci e Rai Uno “E niente, tutto saltato”. Barbara D’Urso, una brutta notizia: è finita così Negli ultimi mesi, il nome di Barbara D’Urso è stato al centro di numerose speculazioni e discussioni sul suo percorso televisivo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Milan, Cissè che guaio: infortunio pesante per il talento rossonero. Ecco i tempi di recupero; Milan, stop di due mesi per il neo acquisto Cissé; Milan tegola Cissè Nuovi esami per Saelemaekers Retroscena su Nkunku Mentre Vlahovic …; Tegola Allegri, l’infortunio è peggio del previsto: fuori due mesi. Il Milan acquista Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona e lo presta al CatanzaroAC Milan acquisisce Alphadjo Cissè dall’Hellas Verona e lo cede in prestito al Catanzaro: un’operazione di mercato che guarda al futuro del club rossonero. In un’operazione di mercato che dimostra la ... notiziemilan.it Mercato Milan è UFFICIALE l’arrivo del giovane talento Alphadjo Cissè: ecco il comunicatoMercato Milan, arriva l’ufficialità dell’acquisto del giovane talento Alphadjo Cissè: ecco il comunicato del club Mentre il caso Mateta si chiude negativamente, il mercato del Milan si muove guardando ... milannews24.com Pisa-Milan: 1-2 | Succede di tutto, in una partita davvero brutta che abbiamo riaperto da soli prima con il rigore sbagliato poi subendo un gol per ennesima disattenzione. Poi ci pensa Luka Modric Pisa-Milan: 1-2 facebook Un brutto #Milan si fa rimontare, poi ringrazia #Modric: un gol del croato nel finale vale il 2-1 a #Pisa #PisaMilan #AcMilan #SerieA x.com