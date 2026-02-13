Giovane sampietrana riceve il premio America giovani alla Camera dei Deputati

Maristella Epifani, 28enne di San Pietro Vernotico, ha ricevuto il premio America Giovani alla Camera dei Deputati, dopo essere stata scelta tra mille giovani talenti. La fondazione Italia Usa ha premiato il suo impegno nel settore sociale, riconoscendo il suo contributo concreto alla comunità locale. La cerimonia si è svolta alla presenza di molte autorità e rappresentanti delle istituzioni.

Maristella Epifani, 28 anni, ha ricevuto una borsa di studio a copertura totale per il master esclusivo della Fondazione in "Leadership per le relazioni internazionali e il made in Italy" SAN PIETRO VERNOTICO – C'è anche il talento di Maristella Epifani, 28enne di San Pietro Vernotico, tra i mille nomi d'eccellenza selezionati dalla Fondazione Italia Usa per il prestigioso premio America Giovani. La cerimonia ufficiale, che celebra i migliori neolaureati delle università italiane, si è svolta, ieri, giovedì 12 febbraio, nella solenne cornice della Camera dei Deputati a Roma, confermando il valore dei giovani professionisti che rappresenteranno l'Italia nelle sfide globali.