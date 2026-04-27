Durante la settimana del design a Milano, alcuni gadget omaggio distribuiti durante gli eventi sono stati messi in vendita su piattaforme di compravendita online a prezzi che raggiungono i 100 euro. Tra gli articoli più richiesti figurano prodotti di marchi di lusso come Bottega Veneta e Gucci, che vengono rivenduti dopo la manifestazione. Questa attività di rivendita alimenta un mercato secondario in crescita, con alcuni pezzi considerati veri e propri oggetti da collezione.

? Cosa sapere Gadget Milano Design Week venduti su Vinted a prezzi fino a 100 euro.. Articoli Bottega Veneta e Gucci alimentano il mercato del reselling post evento.. I gadget distribuiti durante la Milano Design Week si trovano ora in vendita su Vinted con prezzi che toccano i 100 euro, subito dopo la chiusura dell’evento avvenuta ieri. Nonostante la settimana dedicata al design sia ufficialmente terminata, il mercato del collezionismo digitale ha riaperto le vendite degli oggetti omaggio. Su piattaforme di reselling specializzate, molti articoli ottenuti dai partecipanti tramite lunghe attese o distribuzioni gratuite sono diventati merci pregiate.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: i gadget omaggio diventano tesori da 100 euro

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