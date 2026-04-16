Durante la Milano Design Week, in programma dal 22 al 25 aprile, si terrà un progetto chiamato Dinamica Live Atelier. L'iniziativa prevede la trasformazione di scarti di automobili provenienti da residui industriali in oggetti di design di lusso. L'evento si svolge in diversi spazi della città, coinvolgendo artisti e designer che utilizzeranno questi materiali per creare nuove opere.

Dal 22 al 25 aprile, la Milano Design Week vedrà protagonista un esperimento di valorizzazione materiale che trasforma i residui industriali in oggetti di design attraverso il progetto Dinamica Live Atelier. Miko srl, azienda specializzata nella produzione della microfibra Dinamica®, organizzerà una serie di workshop itineranti nei distretti di Brera, Tortona, Cinque Vie e Isola, dove esperti artigiani trasformeranno scarti di lavorazione in accessori personalizzati direttamente davanti al pubblico. Dalla produzione automotive alla dimensione urbana: la metamorfosi della microfibra. Il cuore dell’iniziativa risiede nel superamento dei confini tradizionali in cui la microfibra Dinamica è stata storicamente impiegata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design Week: scarti auto diventano oggetti di lusso a Milano

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