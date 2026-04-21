Milano Design Week hype immotivato? Patrick Abbattista | Coi gadget crei le file non il valore

Durante la Milano Design Week, Patrick Abbattista ha condiviso con Fanpage.it alcune riflessioni sul cambiamento di questa manifestazione nel tempo. Ha sottolineato come l'attenzione si sia spostata sui gadget e le tendenze, piuttosto che sul valore reale del design. Ha anche messo in guardia sui rischi di creare code e aspettative eccessive, evidenziando che l'evento rischia di perdere di vista gli aspetti più sostanziali legati alla creatività e all'innovazione.

Patrick Abbattista ha dato a Fanpage.it un punto di vista sulla Milano Design Week: com'è cambiata, perché è importante per la città, a cosa fare attenzione.🔗 Leggi su Fanpage.it

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