Design globale | Milano conquista il mondo con 316.000 visitatori

Milano si conferma centro nevralgico del design internazionale con oltre 316.000 visitatori provenienti da 167 paesi durante il Salone del Mobile 2026. Il 68% degli operatori stranieri ha confermato l’importanza strategica del ruolo della città nel settore. La manifestazione attira pubblico e professionisti da tutto il mondo, consolidando la posizione di Milano come punto di riferimento globale nel campo del design.

? Cosa sapere Salone del Mobile 2026: 316.342 visitatori da 167 Paesi registrati a Milano.. Il 68% degli operatori stranieri conferma il ruolo strategico del design milanese.. Milano registra 316.342 presenze provenienti da 167 Paesi con la chiusura del Salone del Mobile 2026, confermando il ruolo centrale della città come fulcro per l’industria globale del design. L’appuntamento milanese si è concluso delineando un quadro di resilienza operativa in un periodo caratterizzato da una forte instabilità dei mercati e da una crescente complessità nelle dinamiche internazionali. Durante i sei giorni di esposizione, l’evento ha saputo coniugare la solidità del comparto industriale con l’eccellenza dei progetti esposti, integrando contenuti culturali e nuove possibilità di business per gli attori coinvolti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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