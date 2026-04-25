Il design friulano conquista Milano | il mobile Fvg guarda al futuro con Pordenone capofila
Al Salone del Mobile di Milano, le aziende del Friuli Venezia Giulia presentano le loro novità nel settore dell’arredamento. Tra le esposizioni più osservate, spicca un mobile proveniente da Pordenone, che rappresenta l’innovazione nel design regionale. La manifestazione richiama visitatori e operatori del settore, offrendo una vetrina internazionale per le produzioni del Friuli Venezia Giulia. La partecipazione si concentra sulla promozione delle capacità artigianali e industriali della regione.
Il Salone del Mobile di Milano si conferma, ancora una volta, il palcoscenico d’elezione per l’eccellenza manifatturiera friulana. In un clima di "cauto ottimismo", le aziende di Confartigianato Udine hanno affrontato l'edizione 2026 con determinazione, sfidando una congiuntura internazionale.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
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Buongiorno bellezze, sto tornando da questo viaggio a Milano con il cuore pieno Collaborare ancora una volta con @ghdItalia è stato davvero speciale, ma la cosa più bella siete stati voi. Grazie di cuore a tutte le persone che hanno partecipato al givea x.com
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