Tra il 20 e il 26 aprile 2026, il distretto di Gatteo, noto per la produzione di design, si prepara a partecipare a un evento internazionale a Milano. La manifestazione rappresenta un’occasione per mettere in mostra le creazioni di Oikos, azienda di riferimento nel settore, che si distingue per l’uso del colore vivace e distintivo. La partecipazione mira a rafforzare la presenza del distretto nel panorama globale del design.

L’eccellenza del distretto di Gatteo si prepara a proiettarsi sui palcoscenici internazionali del design tra il 20 e il 26 aprile 2026. Oikos, realtà specializzata nella produzione di pitture ecologiche, presenterà la propria visione estetica e materica durante la Milano Design Week attraverso una rete di sinergie strategiche che coinvolgeranno sia il Salone del Mobile.Milano sia diversi spazi urbani della città milanese. La partecipazione dell’azienda romagnola non si limiterà a una semplice esposizione di prodotti, ma punterà a integrare la propria proposta nei contesti dove l’architettura prende vita. Per il brand, infatti, l’obiettivo è...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Design: Oikos conquista Milano con il colore che vive e respira

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