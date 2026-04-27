Derby Roma-Lazio | al via la vendita biglietti per gli abbonati

Nella capitale, si sta intensificando l’attesa per il derby tra Roma e Lazio, con l’apertura della seconda fase di vendita dei biglietti riservata agli abbonati. La partita si avvicina e i tifosi stanno iniziando a prenotare i posti per assistere all’incontro. La vendita è partita ufficialmente, segnando un passo importante per i supporter che desiderano partecipare alla sfida.

Sale la febbre nella Capitale in vista della stracittadina. A poche settimane dal fischio d’inizio del derby tra Roma e Lazio, è ufficialmente scattata la seconda fase della vendita dei biglietti. Questa tranche, come comunicato dal club, è riservata esclusivamente agli abbonati Plus, Classic Extra e a tutti i possessori della AS Roma Card, che potranno far valere il proprio diritto di prelazione per assicurarsi un posto sugli spalti dell’Olimpico. Sebbene la Lega Serie A debba ancora ufficializzare data e orario dell’incontro, attualmente previsto per il weekend del 17 maggio, la macchina organizzativa giallorossa si è già messa in moto per gestire l’enorme richiesta.🔗 Leggi su Sololaroma.it

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