Basket | in Serie A Varese batte Sassari sul filo di lana a Trieste il derby con Udine Vince anche Tortona

Nel 26° turno della Serie A 2025-2026, Varese ha ottenuto una vittoria di misura contro Sassari, mentre a Trieste si è disputato il derby con Udine. La giornata ha visto anche il successo di Tortona. Sono state registrate partite caratterizzate da ampie differenze di punteggio e da una sfida combattuta, con alcune squadre che hanno conquistato punti importanti in classifica.

Giornata di grandi distacchi, per buona misura, e di grande lotta, in un caso, per quel che riguarda il 26° turno della Serie A 2025-2026. Sfide, comunque, importanti, quelle odierne, perché si va dalla lotta playoff a quella salvezza, per non dimenticare l’esistenza di derby territoriali: di tutto questo, però, parliamo nelle righe che seguono. APU OLD WILD WEST UDINE-PALLACANESTRO TRIESTE 70-89 Vittoria dal sapore particolare per i giuliani nel derby regionale: al PalaCarnera il tifo bianconero spinge l’APU a un grande primo quarto, con Christon e Alibegovic che realizzano 13 punti nel 27-19, ma la reazione triestina è feroce. E ha in particolare il nome di Michele Ruzzier, 8 punti nel secondo quarto e un 41-44 che arriva.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket: in Serie A Varese batte Sassari sul filo di lana, a Trieste il derby con Udine. Vince anche Tortona Basket, Venezia si aggiudica il derby veneto con Treviso in Serie A. Colpo esterno per Varese, Tortona batte CremonaTre sono le partite disputate quest’oggi per la ventunesima giornata della Serie A di basket 2025-2026 in attesa del derby lombardo di domani sera... Tortona domina a rimbalzo e piega Napoli, Trieste batte Sassari con un super RamseyLa 17ª giornata di Serie A si apre con la vittoria di Tortona, che supera Napoli 82-76 grazie alla doppia doppia di Olejniczak (15 punti e 13...