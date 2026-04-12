Udine-Trieste | derby infuocato per la corsa ai playoff in Serie A

Oggi alle ore 16, il Palasport Carnera di Udine accoglie il secondo derby stagionale tra le squadre di Serie A di Udine e Trieste. La partita rappresenta un momento importante nella corsa ai playoff per entrambe le formazioni, che si sfidano in un match che promette grande intensità e spettacolo. È la seconda volta in questa stagione che le due squadre si affrontano in campionato.

Il Palasport Carnera ospita oggi, domenica 12 aprile 2026 alle ore 16, il secondo derby della Serie A tra Udine e Trieste. La sfida per il controllo del territorio friulano-veneto vede contrapposte due formazioni con obiettivi opposti in classifica: l’Apu cerca di accorciare le distanze per la zona playoff, mentre Trieste punta a consolidare la propria posizione nei vertici. Equilibrio tattico e pesi della classifica. La distanza tra le due realtà è minima, ma carica di tensione agonistica. L’Udinese si trova attualmente all’undicesimo posto, avendo subito un recente stop contro Cremona. Tuttavia, la squadra è a soli due punti dalla quota ottava, occupata da Trento, che rappresenta la soglia per i post-season.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Udine-Trieste: derby infuocato per la corsa ai playoff in Serie A Il Telimar la spunta ai rigori contro Trieste: per i palermitani vittoria 21-20 dopo un match infuocatoI ragazzi di Ivano Quartuccio, sospinti da un pubblico caldissimo, rimontano più volte gli alabardati e conquistano due punti preziosissimi in chiave... Reggio Volley: 7 squadre al top, derby infuocato per la Serie B1!Campagnola nel Vortice del Derby: Una Domenica di Volley Infuocata a Reggio Emilia.