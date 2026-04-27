Nel derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza si è registrato un finale acceso con episodi di violenza. Durante l’ultima fase della partita sono scoppiate risse, con alcuni giocatori espulsi e una serie di pugni scambiati sul campo. Alla fine della gara, anche il portiere della squadra ospite è stato coinvolto in un'azione che potrebbe portare a una lunga squalifica. La partita si è conclusa tra polemiche e tensioni.

Doveva essere una sfida tesa e combattuta, e così è stato. Ma nessuno poteva immaginare un epilogo tanto violento.Il derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza, valido per la 37ª giornata di Liga 2, si è trasformato in un caso destinato a far discutere a lungo tutto il calcio spagnolo. La posta in palio era altissima: entrambe le squadre sono invischiate nella lotta per non retrocedere, rendendo il confronto ancora più acceso del solito. Tuttavia, è nel recupero che la situazione è completamente degenerata. Al 98’, con l’Huesca avanti 1-0, l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo per il portiere del Zaragoza, Esteban Andrada, dopo uno spintone ai danni di Jorge Pulido.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Derby aragonese nel caos: pugni, espulsioni e rissa nel finale

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