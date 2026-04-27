Derby aragonese nel caos | pugni espulsioni e rissa nel finale

Da ildifforme.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza si è registrato un finale acceso con episodi di violenza. Durante l’ultima fase della partita sono scoppiate risse, con alcuni giocatori espulsi e una serie di pugni scambiati sul campo. Alla fine della gara, anche il portiere della squadra ospite è stato coinvolto in un'azione che potrebbe portare a una lunga squalifica. La partita si è conclusa tra polemiche e tensioni.

Doveva essere una sfida tesa e combattuta, e così è stato. Ma nessuno poteva immaginare un epilogo tanto violento.Il derby aragonese tra Huesca e Real Zaragoza, valido per la 37ª giornata di Liga 2, si è trasformato in un caso destinato a far discutere a lungo tutto il calcio spagnolo. La posta in palio era altissima: entrambe le squadre sono invischiate nella lotta per non retrocedere, rendendo il confronto ancora più acceso del solito. Tuttavia, è nel recupero che la situazione è completamente degenerata. Al 98’, con l’Huesca avanti 1-0, l’arbitro estrae il secondo cartellino giallo per il portiere del Zaragoza, Esteban Andrada, dopo uno spintone ai danni di Jorge Pulido.🔗 Leggi su Ildifforme.it

derby aragonese nel caos pugni espulsioni e rissa nel finale
© Ildifforme.it - Derby aragonese nel caos: pugni, espulsioni e rissa nel finale

Notizie correlate

Maxi rissa nel derby in Brasile: 23 espulsioni tra Cruzeiro e Atlético MineiroSpintoni, pugni e inseguimenti nella maxi rissa avvenuta nel finale del derby brasiliano tra Cruzeiro e Atlético Mineiro Una partita destinata a...

Leggi anche: Rissa clamorosa alla fine del derby: record di 23 espulsioni

Aggiornamenti e dibattiti

Argomenti più discussi: Huesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caos; Maxi rissa in Spagna: Andrada sbrocca e sferra un pugno dopo l'espulsione!; Calcio Live: Milan-Juventus finisce 0-0, pugno in pieno volto e rissa folle in Spagna; Derby Huesca-Real Zaragoza nel caos: pugno di Andrada scatena la maxi rissa.

derby aragonese nel caosHuesca-Saragozza finisce con pugni e tre espulsi: derby nel caosDopo essere stato espulso, Andrada ha perso la testa: pugno all'avversario Pulido e parapiglia tra le due squadre in lotta per non retrocedere nella terza serie spagnola. msn.com

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.