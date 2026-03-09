Nel finale del derby brasiliano tra Cruzeiro e Atlético Mineiro, si è scatenata una maxi rissa che ha coinvolto diversi giocatori e tifosi. Durante gli scontri sono stati utilizzati spintoni, pugni e inseguimenti, portando all'espulsione di 23 calciatori. La partita si è conclusa con un clima di grande tensione e diversi episodi di violenza tra le due squadre.

Spintoni, pugni e inseguimenti nella maxi rissa avvenuta nel finale del derby brasiliano tra Cruzeiro e Atlético Mineiro Una partita destinata a celebrare il trionfo del Cruzeiro nel campionato dello stato brasiliano si è trasformata in una delle pagine più caotiche del calcio sudamericano. Il derby tra Cruzeiro e Atlético Mineiro è infatti finito con una rissa gigantesca e ben 23 espulsioni, tra giocatori e membri degli staff. Il match era ormai agli sgoccioli, con il Cruzeiro avanti 1-0, quando nei minuti di recupero si è scatenato il caos. La scintilla è nata da un contrasto tra il portiere dell’Atlético, Everson, e il centrocampista del Cruzeiro Christian. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maxi rissa nel derby in Brasile: 23 espulsioni tra Cruzeiro e Atlético Mineiro

