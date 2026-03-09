Rissa clamorosa alla fine del derby | record di 23 espulsioni

Alla fine del derby si è scatenata una rissa tra i giocatori, con calci e pugni che sono durati diversi minuti. La scena ha richiesto l’intervento immediato della polizia, che ha tentato di calmare gli animi. Si tratta di un episodio senza precedenti in una partita di questa portata, con un record di 23 espulsioni tra i partecipanti.

Calci e pugni come se non ci fosse un domani. Decisivo l'intervento della polizia Forse non si è mai vista una rissa di questa portata, per giunta in campo. Scandalosa a dir poco, e che ha portato l'arbitro a estrarre la bellezza di 23 cartellini rossi. È successo ieri, nel derby tra Cruzeiro e Atletico che metteva in palio il campeonato Mineiro. Per la cronaca, la partita è stata vinta dal Cruzeiro per 1-0 grazie alla rete dell'ex Juve Kaio Jorge. La maxi rissa è scoppiata nei minuti conclusivi del match, dopo che il portiere dell'Atletico Everson ha spintonato un avversario a terra (Christian) sedendosi sopra con entrambe le ginocchia.

