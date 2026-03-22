Martina De Ioannon, ex tronista di Uomini e Donne, è stata protagonista di uno sfogo piuttosto pesante. La fidanzata di Gianmarco Steri ha condiviso alcuni contenuti che mostrano un episodio avvenuto su Instagram, attirando rapidamente l’attenzione dei suoi follower. La vicenda ha acceso il dibattito sul rapporto tra personaggi pubblici e utenti sui social. Ciro ritrova Martina e Gianmarco prima della scelta: dove e quando Uomini e Donne news: il post e il commento ricevuto da Martina De Ioannon. Tutto è partito da una storia Instagram in cui Martina De Ioannon ha pubblicato un selfie allo specchio in abbigliamento da palestra. Sotto il contenuto, un’utente le ha scritto: “Sei chiatta Martina avoglia ad accomodare le gambe”, un commento che ha subito attirato l’attenzione. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it

© Anticipazionitv.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon sbotta sui social: denuncia e chat pubblicate

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