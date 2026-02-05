Uomini e Donne | Raffaella accusa di nuovo Brando lui denuncia odio e minacce sui social

Raffaella Scuotto torna a parlare e denuncia di aver subito violenze da Brando Ephrikian, sia fisiche che psicologiche. Lui, invece, risponde mostrando i messaggi di odio e minacce che ha ricevuto sui social dopo le accuse. La vicenda si fa sempre più complicata, con entrambe le parti che si accusano a vicenda di comportamenti aggressivi.

L'ex corteggiatrice Raffaella Scuotto conferma gli episodi di violenza fisica e psicologica, mentre Brando Ephrikian mostra i messaggi d'odio ricevuti sui social in risposta alle accuse. La vicenda che coinvolge Raffaella Scuotto e Brando Ephrikian, rispettivamente ex corteggiatrice ed ex tronista di Uomini e Donne, continua a evolversi con tensione e accuse reciproche, coinvolgendo il pubblico dei social. Dopo le prime dichiarazioni in cui aveva raccontato episodi di presunta violenza fisica e psicologica, Raffaella è tornata sull'argomento con un lungo messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Raffaella Scuotto ha deciso di raccontare di nuovo cosa ha attraversato dopo la fine della relazione con Brando Ephrikian.

