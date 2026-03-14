Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha dichiarato di voler dedicare un minuto del suo tempo alla giustizia, contrapponendosi alle priorità degli scenari bellici. Ha affermato che si tratta di un

"Un problema di democrazia". Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivendica il diritto di sottrarre un minuto del suo tempo all'evoluzione degli scenari bellici, dedicandolo alla giustizia. Scende in campo sul referendum e ribalta la propaganda sull'attentato alla democrazia che secondo il fronte del No - "sentendo i dibattiti televisivi e lo scontro che è in atto" - si starebbe configurando con la riforma che introduce separazione delle carriere fra giudici e pm e sorteggio per la composizione del Csm. "Perché solo in Italia - il senso è questo - una riforma della giustizia di questo tipo dovrebbe minacciare la democrazia e la Costituzione?". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Crosetto scende in campo: "Ecco le vere democrazie"

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Tutte le democrazie hanno scelto la separazione delle carriere. Ecco perché l'Italia oggi è un'eccezioneTra i Paesi in cui è presente questa distinzione, nel percorso formativo di pm e giudice, figurano ad esempio la Germania, la Spagna e il Portogallo.

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Discussioni sull' argomento Referendum, Meloni scende in campo: troppe bufale, votate Sì; ?Iran, convocata riunione di Crosetto e Mantovano con i vertici militari e dell'intelligence: le ipotesi sul tavolo; Mantovano difende Crosetto: Il viaggio a Dubai? Operatività del ministro mai venuta meno; Crisi Golfo, Crosetto: Situazione drammatica, da decenni mai come ora sull'orlo dell'abisso - Il video.

#MilanoCortina2026 Il #GSPD continua a regalare gioie con #FedericoPelizzari nella combinata alpino standing Bravissimo! Guido Crosetto Ministero della Difesa Stato Maggiore della Difesa - Italian Armed Forces SportGoverno Alessandra Locatelli #MI - facebook.com facebook