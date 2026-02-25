La storia torna a parlare di rivoluzione | ecco una lettura che smaschera certe fratture cognitive

La riscoperta della rivoluzione si lega alla diffusione di discorsi populisti e alle dichiarazioni della Casa Bianca, che hanno riacceso il dibattito su cambiamenti radicali. Questa ondata si manifesta in diverse parti del mondo, dall’America alle tensioni in Europa e in Italia, dove si discutono riforme che minacciano i sistemi democratici tradizionali. Le parole dei leader alimentano una crescente crisi di fiducia nei modelli costituzionali. La questione rimane aperta e il dibattito continua a infiammare le opinioni.

Grazie ai proclami dalla Casa Bianca del sovrano folle, assecondato da cortigiani europei ammutoliti nel servilismo, si è tornati parlare di un soggetto che sembrava destinato all’oblio definitivo: la rivoluzione, che oggi viene segnalata impazzare un po’ dovunque; dall’America trumpiana all’intero pianeta nel dopo globalizzazione, dall’Unione europea orfana di partnership protettive all’Italia meloniana, allineata sul progetto di liquidare refendariamente la democrazia che ispeziona il comando modello Montesquieu. La classica divisione dei tre poteri (esecutivo, legislativo e giudiziario) che si bilanciavano e controllavano reciprocamente, ormai fagocitati dal governamentale più famelico. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it Silent reading party: la rivoluzione silenziosa che salva la letturaIl Silent Reading Party rappresenta un movimento che valorizza la lettura come momento di concentrazione e calma, contrastando la frenesia digitale e la dispersione dell’attenzione. Temi più discussi: La storia della corsa torna a Ferrara: riecco la grande maratona; Adriano I segreti dell’imperatore di Roma torna nei luoghi della storia. #sponsor; Torna 'La Storia Infinita': tre settimane di teatro, laboratori e il 'Passaporto del Lettore'; Il Municipio di Cuneo torna ad aprire le sue porte ai cittadini con le visite guidate gratuite. Sampmania:|La storia torna a bussareSessantaquattro anni fa, in uno studio notarile di Sampierdarena, nasceva l'U.C. Sampdoria. La storia del club blucerchiato inziò lì e si dipanò tra Serie A e B fino al 1982, quando ad innamorarsi di ... calciomercato.com La storia della corsa torna a Ferrara: riecco la grande maratonaDopo alcuni anni di stop, torna la Ferrara Marathon, una gara che affonda le radici nella tradizione ... msn.com Il grande ciclismo torna a scrivere la sua storia con Il Giro della Sardegna e mercoledì 25 febbraio 2026 la prima tappa, da Castelsardo a Bosa, accenderà la costa ovest dell’isola. Dopo 15 anni di attesa, la corsa rinasce e riporta la Sardegna al centro del - facebook.com facebook