Nicolas Sarkozy deve presentarsi davanti alla Corte d'appello di Parigi per un nuovo processo. L'accusa riguarda presunte cospirazioni per aver ricevuto finanziamenti illeciti durante la campagna elettorale, provenienti dal regime di Muammar Gheddafi. La vicenda riguarda i fondi ricevuti dal regime libico e la possibile illegittimità di tali finanziamenti. Il procedimento si concentra sulla relazione tra l'ex presidente francese e i finanziamenti libici.

Nicolas Sarkozy dovrà comparire davanti alla Corte d'appello di Parigi per affrontare un nuovo processo relativo alle accuse di aver cospirato per ricevere finanziamenti illeciti per la campagna elettorale dal regime del defunto dittatore libico Muammar Gheddafi. L'ex presidente francese, in carica tra il 2007 e il 2012, nega qualsiasi illecito. L'anno scorso, Sarkozy è stato condannato a cinque anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata all'ottenimento di fondi per la campagna elettorale dal regime di Gheddafi. È diventato il primo ex capo di Stato di un Paese dell'Unione europea a scontare una pena detentiva e il primo leader francese del dopoguerra a finire dietro le sbarre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Francia, Sarkozy di nuovo a processo per i fondi ricevuti da Gheddafi

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Si è aperto a Parigi il processo in appello nel caso dei presunti finanziamenti libici alla campagna presidenziale di Nicolas Sarkozy. L'ex presidente è sospettato di aver percepito fondi occulti dalla Libia dell'ex dittatore Gheddafi. #ANSA x.com