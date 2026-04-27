A Milano, l’ex senatore di Forza Italia e la moglie sono stati messi ufficialmente a processo per le presunte donazioni di circa 42 milioni di euro, suddivise in otto bonifici, ricevute da un noto ex presidente del Consiglio. La giudice per l’udienza preliminare ha disposto l’imputazione, includendo anche alcune somme che risultano ormai prescritte. La vicenda coinvolge direttamente il Cavaliere, anche dopo la sua scomparsa, e si concentra sulle transazioni finanziarie tra le parti.

Ancora un teorema giudiziario nonostante la Cassazione si sia espressa più volte sul tema. I legali smentiscono ogni addebito La giudice per l’udienza preliminare di Milano Giulia Marozzi ha mandato a processo l’ex senatore di Fi, Marcello Dell’Utri, e la moglie Miranda Ratti per le presunte donazioni (una parte prescritta) pari a circa 42 milioni di euro, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi. La prima udienza si terrà, davanti alla seconda sezione penale del Tribunale, il prossimo 9 luglio. L’inchiesta trasferita da Firenze a Milano per competenza territoriale- in base a una eccezione sollevata dalla difesa, gli avvocati Francesco Centonze e Filippo Dinacci – è stata coordinata dal pm della Dda Pasquale Adesso e il procuratore capo Marcello Viola.🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Dell’Utri e la moglie a processo per i 42 milioni ricevuti da Berlusconi: il Cavaliere sotto inchiesta anche da morto

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