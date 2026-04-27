Dell' Utri a processo per i 10,8 milioni ricevuti da Berlusconi

La giudice del tribunale di Milano ha deciso di rinviare a giudizio un ex senatore per aver ricevuto 10,8 milioni di euro da un ex presidente del consiglio. La vicenda riguarda un trasferimento di denaro tra le parti coinvolte, e il processo è stato formalmente avviato con questa decisione. La discussione si concentrerà sulle modalità e sulla legittimità di quei pagamenti.

AGI - La gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell'Utri con l'imputazione di intestazione fittizia di beni e di aver violato la normativa antimafia per aver omesso di comunicare le variazioni patrimoniali per oltre 10,8 milioni di euro ricevuti con diversi bonifici da Silvio Berlusconi. Il processo si aprirà l'8 luglio. Dell'Utri, difeso dai legali Francesco Centonze e Filippo Dinacci, risulta essere sottoposto alla misura di prevenzione per la condanna definitiva del 2014 per c oncorso esterno in associazione mafiosa. A processo è stata rinviata anche la moglie in concorso con il marito Miranda Ratti. Il processo si aprirà il prossimo 8 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dell'Utri a processo per i 10,8 milioni ricevuti da Berlusconi Notizie correlate Dell’Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da BerlusconiLa gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei 42 milioni di euro ricevuti da... Processo a Dell’Utri e moglie: per i 42 milioni ricevuti da BerlusconiIl processo inizierà il prossimo 9 luglio di fronte alle seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Dell’Utri e la moglie a processo per 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi; Da autore 1 agli intrecci tra Bologna e Milano; Fabio Repici contro l'archiviazione di Dell'Utri: ''Indagini lacunose e prove travisate''; Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: chi sono, i nomi. Dell'Utri e moglie a processo per i milioni ricevuti da BerlusconiSono imputati per non aver comunicato variazioni patrimoniali di oltre 13 milioni di euro. Il caso, inizialmente aperto a Firenze, sarà discusso a Milano ... italiaoggi.it Marcello Dell’Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiLa prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione ... milanofinanza.it L'ossessione dei pm: Berlusconi è morto, mandano a processo Dell'Utri - facebook.com facebook Marcello Dell’Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi x.com