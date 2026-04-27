Dell' Utri a processo per i 10,8 milioni ricevuti da Berlusconi Gli avvocati | Dimostrerem

La giudice per le udienze preliminari di Milano ha deciso di rinviare a giudizio Marcello Dell'Utri, accusato di aver ricevuto 10,8 milioni di euro da un ex presidente del consiglio. La decisione arriva al termine dell'udienza preliminare, durante la quale sono stati presentati gli atti e le argomentazioni delle parti coinvolte. Gli avvocati dell'imputato hanno dichiarato che intendono dimostrare la correttezza delle proprie affermazioni.

AGI - La gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell'Utri con l'imputazione di intestazione fittizia di beni e di aver violato la normativa antimafia per aver omesso di comunicare le variazioni patrimoniali per oltre 10,8 milioni di euro ricevuti con diversi bonifici da Silvio Berlusconi. I difensori di Dell'Utri: "Dimostreremo la sua innocenza" . Marcello Dell'Utri va a processo per la mancata comunicazione di avere ricevuto 10 milioni e 840mila euro da Silvio Berlusconi. La precisazione sulla somma arriva dai suoi legali che in una nota ribadiscono l'innocenza del loro assistito. "Con riferimento al rinvio a giudizio,...🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Dell'Utri a processo per i 10,8 milioni ricevuti da Berlusconi. Gli avvocati: "Dimostrerem... Notizie correlate Dell'Utri a processo per i 10,8 milioni ricevuti da BerlusconiAGI - La gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell'Utri con l'imputazione di intestazione fittizia di beni e di aver violato... Dell’Utri a processo per i 42 milioni ricevuti da BerlusconiLa gup di Milano Giulia Marozzi ha rinviato a giudizio Marcello Dell’Utri e la moglie Miranda Ratti per la vicenda dei 42 milioni di euro ricevuti da... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dell’Utri e la moglie a processo per 42 milioni di euro ricevuti da Berlusconi; Da autore 1 agli intrecci tra Bologna e Milano; Fabio Repici contro l'archiviazione di Dell'Utri: ''Indagini lacunose e prove travisate''; Governo, da cdm ok ai nuovi sottosegretari: chi sono, i nomi. Marcello Dell’Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti da Silvio BerlusconiLa prima udienza si terrà il 9 luglio davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Milano. Su una parte delle donazioni è scattata la prescrizione ... milanofinanza.it Donazioni di Berlusconi, Dell'Utri mandato a processo per i 42 milioni ricevuti dal CavalierePer la vicenda delle presunte donazioni, in otto bonifici, ricevute da Silvio Berlusconi, sono stati mandati a processo, a Milano, l'ex senatore di Forza Italia e la moglie Miranda Ratti ... rainews.it Processo a Milano per Dell’Utri e la moglie: sotto accusa donazioni da 42 milioni. Il rinvio a giudizio deciso dalla gup Giulia Marozzi riguarda otto bonifici ricevuti da Silvio Berlusconi. Prima udienza il 9 luglio. Di Ermes Antonucci - facebook.com facebook L'ossessione dei pm: Berlusconi è morto, mandano a processo Dell'Utri x.com