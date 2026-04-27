Un ex senatore di Forza Italia e sua moglie sono stati rinviati a giudizio dal gup di Milano in relazione a un caso che coinvolge circa 42 milioni di euro ricevuti da Silvio Berlusconi. Durante l’udienza, è emerso che alcune donazioni sono prescritte, mentre altre sono state contestate nel procedimento. La vicenda riguarda presunte transazioni finanziarie non dichiarate, che ora saranno esaminate in tribunale.

Il gup di Milano dispone il rinvio a giudizio per l’ex senatore di Forza Italia e la moglie. Parte delle donazioni risulta prescritta. Prima udienza fissata il 9 luglio Il giudice dell’udienza preliminare di Milano, Giulia Marozzi, ha disposto il rinvio a giudizio per Marcello Dell’Utri, ex senatore di Forza Italia nell’ambito della vicenda relativa a presunte donazioni tra il 2014 e 2024 per circa 42 milioni di euro ricevute da Silvio Berlusconi, suo amico, stretto collaboratore e cofondatore del partito insieme a lui. Sotto accusa anche la moglie Miranda Ratti, sulla quale è ipotizzata la intestazione fittizia di beni. La decisione è arrivata al termine dell’udienza preliminare, mentre la prima udienza è stata fissata per il prossimo 9 luglio.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Dell’Utri a processo con la moglie Miranda Ratti: ‘Non dichiarati i 42 milioni ricevuti da Silvio Berlusconi’

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