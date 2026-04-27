Delfin arriva luce verde dai soci | Leonardo Maria pronto a rilevare il 25 per cento

L’assemblea dei soci di Delfin ha approvato la vendita del 12,5% del capitale a Leonardo Maria Del Vecchio, che così si prepara a detenere complessivamente il 25% delle quote. La decisione riguarda le quote di Luca e Paola Del Vecchio, che sono state acquisite dall’imprenditore. La delibera è stata formalizzata durante la riunione, senza ulteriori dettagli su altre operazioni o decisioni in agenda.

L’assemblea dei soci di Delfin ha dato il via libera all’acquisto delle quote, pari al 12,5% del capitale ciascuna, di Luca e Paola Del Vecchio da parte di Leonardo Maria Del Vecchio. Lo si apprende da fonti finanziarie, secondo cui l’appuntamento degli otto eredi del fondatore di EssilorLuxottica ha anche dato il via libera all’eliminazione dell’attuale soglia del 10% per la distribuzione dei dividendi. Del Vecchio verso la maggioranza relativa. Secondo quanto appreso dal Sole 24Ore la prima delibera, quella dei dividendi, è stata votata a favore da sette su otto soci, con il voto contrario solo di Rocco Basilico. In tal modo, per tre anni (2025-2027) gli azionisti hanno approvato la distribuzione dell’80% degli utili di Delfin.🔗 Leggi su Open.online

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