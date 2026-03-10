Del Vecchio | 13 miliardi per il 25% di Delfin

I fratelli Del Vecchio hanno annunciato un investimento di 13 miliardi di euro per acquisire il 25% di Delfin. La notizia è trapelata durante una riunione a Roma, dove si sono discutite le intenzioni e i dettagli di questa operazione. L’annuncio ha suscitato attenzione tra gli operatori del settore, che attendono sviluppi su questa mossa strategica.

L'aria nella sala riunioni di Roma è densa di aspettative non dette, dove i fratelli Del Vecchio hanno posto sul tavolo una richiesta che potrebbe cambiare gli equilibri del settore. Si tratta di una cifra precisa: 13 miliardi, il prezzo richiesto per cedere la loro quota del 25% nell'azienda Delfin. La mossa arriva mentre Leonardo Maria del Vecchio appare in televisione su La7 durante la trasmissione Otto e Mezzo, creando un contrasto netto tra l'immagine pubblica e le trattative private. I dettagli emersi indicano che Luca e Paola dettano condizioni rigide per il passaggio di proprietà, cercando di forzare una rivelazione delle carte dell'amministratore delegato.