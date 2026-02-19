Del Vecchio pronto a comprare il 25% di Delfin un’operazione da 14 miliardi di euro

Leonardo Del Vecchio, morto tre anni e mezzo fa, ha causato il passaggio di una quota significativa della sua eredità. Suo figlio Leonardo Maria, attuale responsabile strategico di EssilorLuxottica, ha deciso di esercitare il diritto di prelazione sulle azioni dei fratelli Luca e Paola. La mossa riguarda il 25% della holding Delfin, stimato circa 14 miliardi di euro. La famiglia Del Vecchio si prepara a consolidare il controllo sulla società. La decisione sarà ufficializzata nelle prossime settimane.

A tre anni e mezzo dalla scomparsa del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, il quarto figlio Leonardo Maria – attuale chief strategy officer di EssilorLuxottica – avrebbe comunicato alla holding Delfin e agli altri soci la volontà di esercitare il diritto di prelazione sulle quote del 12,5% detenute dai fratelli Luca e Paola Del Vecchio, pari complessivamente al 25% della cassaforte di famiglia. L'iniziativa, secondo fonti vicine all'erede, avrebbe l'obiettivo di sbloccare una situazione aperta da circa tre anni e di dare attuazione alle indicazioni lasciate dal fondatore. Dopo la diffusione della notizia, Delfin non ha rilasciato commenti.