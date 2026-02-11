Mauro Meluso ricorda le difficoltà incontrate a Napoli, dove non è riuscito a imporre il suo metodo come sperava. L’ex direttore sportivo del club rivela anche di aver voluto portare Sesko e Theate, ma le cose non sono andate come previsto. Ora si guarda avanti, ma i ricordi di quella stagione restano.

Mauro Meluso, ex direttore sportivo del Napoli dell’anno disastroso del post-Scudetto, ha parlato ai microfoni di Gianlucadimarzio.com. Di seguito quanto dichiarato. Meluso: “Difficile dire se io sia riuscito o meno a sfruttare la chance”. “Il calcio non è una scienza esatta, non è matematico, però ha una logica. Quelli che fanno il mio mestiere, e che lo fanno da tanti anni come me, possono dare degli spunti dal punto di vista dell’esperienza. Io vengo dalla vecchia scuola, quella dove il direttore sportivo ha un ruolo centrale nelle scelte. È cambiato molto, allo Spezia nel 2021, dove raggiungemmo una miracolosa salvezza, la nuova proprietà mi disse che avrebbe voluto usare l’algoritmo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Meluso: “A Napoli fu difficile impormi come ero abituato a fare. Avrei voluto prendere Sesko e Theate”

