Tutte le criticità del quartiere Ronco serve un intervento del Comune

Un segnalante ha denunciato le gravi criticità del quartiere Ronco, evidenziando come, nonostante ripetuti solleciti e osservazioni dettagliate, l’Amministrazione Comunale di Forlì non abbia ancora risposto. La richiesta di interventi specifici rimane senza risposta, mentre le problematiche del quartiere continuano a essere ignorate. La questione rimane aperta e senza alcuna soluzione concreta finora.

Nonostante i ripetuti solleciti, i quesiti circostanziati e le osservazioni puntuali riguardanti le gravi criticità del quartiere Ronco, l’Amministrazione Comunale di Forlì continua a trincerarsi dietro un silenzio inaccettabile. Ad oggi, nessuna risposta ufficiale è giunta dal vicesindaco Vincenzo Bongiorno, lasciando i residenti senza interlocutori su temi che riguardano la sicurezza e la qualità della vita di migliaia di persone. Le osservazioni presentate all'Amministrazione, e rimaste lettera morta, riguardano nodi cruciali. Di seguito ne elenco alcuni: centro sociale per anziani: una lacuna sociale gravissima e annosa. Il quartiere è privo di un luogo di aggregazione per la terza età, negando ai residenti il diritto alla socialità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

