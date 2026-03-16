Trump | Futuro molto negativo per la Nato se non aiuta con lo Stretto di Hormuz

Intervistato dal Financial Times, Donald Trump ha affermato che la Nato potrebbe trovarsi in una situazione difficile se non supporterà le operazioni nello Stretto di Hormuz. Il presidente degli Stati Uniti ha sottolineato che, senza assistenza, la stabilità della regione potrebbe essere compromessa e ha avvisato che le conseguenze si rifletterebbero anche sulla cooperazione tra gli alleati. La dichiarazione ha attirato l'attenzione sull'importanza dell'impegno collettivo.

Intervistato dal Financial Times, Donald Trump ha detto che la Nato si troverà ad affrontare un « futuro molto negativo » se gli alleati europei degli Usa non contribuiranno alla messa in sicurezza dello Stretto di Hormuz, l’arteria vitale attraverso cui transita una fetta cruciale del greggio mondiale, finito al centro della guerra contro l’ Iran. «È del tutto normale che chi tra profitto da questo stretto contribuisca a fare in modo che non accada nulla di spiacevole laggiù», ha affermato il presidente Usa, ricordando che l’ Europa e la Cina – a differenza degli Stati Uniti – dipendono fortemente dal petrolio del Golfo. LEGGI ANCHE: Guerra all’Iran: perché l’Europa paga il prezzo più alto Una petroliera transitata dallo Stretto di Hormuz (Ansa). 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Trump: «Futuro molto negativo per la Nato se non aiuta con lo Stretto di Hormuz» Articoli correlati Trump vuole trascinare la Nato in guerra: “Se non ci supporta nello Stretto di Hormuz avrà un futuro molto negativo”Donald Trump vuole mettere insieme una coalizione militare più ampia possibile per riaprire lo Stretto di Hormuz. Trump contro la Nato: "Futuro molto negativo se non aiuta in Iran"Donald Trump avverte la Nato e minaccia un futuro "molto negativo" se gli alleati degli Stati Uniti non contribuiranno a garantire l'apertura dello... Una selezione di notizie su Trump Futuro molto negativo per la Nato... Temi più discussi: Iran, Trump avverte la Nato: 'Ci aiuti ad aprire lo Stretto di Hormuz'; Trump, 'futuro della Nato molto negativo se non aiuta in Iran'; L’Europa non asseconda Trump e lui lancia un monito alla Nato: Futuro molto negativo; Il ricatto di Trump alla Nato su Hormuz, l'Europa prende tempo: si punta a rafforzare la missione Aspides. Trump alla Nato sullo Stretto di Hormuz: futuro negativo se non aiutaRoma, 16 mar. (askanews) – Donald Trump ha di nuovo chiesto con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto del petrolio, ritenendo che ... askanews.it Trump vuole trascinare la Nato in guerra: Se non ci supporta nello Stretto di Hormuz avrà un futuro molto negativoIl presidente USA chiede supporto militare nello Stretto di Hormuz ma gli alleati temporaggiano per evitare il conflitto con l'Iran ... ilfattoquotidiano.it La Casa Bianca propone una coalizione navale per riaprire lo Stretto di Hormuz: alleati esitano, Pechino vulnerabile ma non si schiera - facebook.com facebook Masala: “Dagli Usa molti errori, liberare lo Stretto di Hormuz ora non è facile” x.com