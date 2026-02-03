Se i danni del clima sono al Sud la colpa è degli abitanti | così lo Stato deresponsabilizza se stesso

Il Sud Italia ha patito i danni del ciclone Harry negli ultimi giorni. Piogge intense e venti fortissimi hanno provocato allagamenti, strade chiuse e danni a case e aziende. Le stime parlano di più di 2 miliardi di euro di perdite, con molte persone ancora senza corrente o acqua. La responsabilità, secondo alcuni, ricadrebbe sugli abitanti del Sud, ma lo Stato sembra preferire puntare il dito altrove. La situazione resta critica e si aspetta un intervento deciso per aiutare le zone colpite.

A cura di Giulio De Meo e Enzo Fasulo Gran parte del Sud Italia è stato colpito nei giorni scorsi dal ciclone Harry, un violento evento meteorologico che ha provocato gravi disagi e danni economici che superano di gran lunga i 2 miliardi di euro. Tra il 19 e il 21 gennaio sono state registrate raffiche di vento fino a 120 Kmh, piogge torrenziali e mareggiate fino ai 9 metri che hanno messo in ginocchio il territorio, causando allagamenti, frane e l’interruzione di numerosi servizi essenziali. Il fenomeno ha richiesto l’intervento di ben 1600 vigili del fuoco e ha causato danni pesantissimi: solo in Sicilia si stimano perdite per circa 2 miliardi di euro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

