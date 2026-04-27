Il decreto sicurezza introduce nuove norme in diversi ambiti, tra cui sanzioni più severe per chi commette reati, con multe che possono essere applicate senza preavviso. Viene rafforzata la regolamentazione sugli strumenti taglienti, e il fermo può durare fino a 12 ore. Sono previste anche modifiche riguardanti lo spaccio, le manifestazioni, i rimpatri e lo scudo penale, con aggiornamenti che riguardano diverse procedure e misure di sicurezza.

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno. Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana. © Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Decreto sicurezza, ecco cosa cambia su spaccio, manifestazioni, fermo, rimpatri, scudo penale e coltelli

Notizie correlate

Leggi anche: Decreto Sicurezza, niente schedatura per chi compra coltelli. Scudo penale per la polizia, manifestazioni e aggressioni agli arbitri: cosa c’è nel testo definitivo

Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza: dalla norma anti-coltelli allo scudo penale, cosa cambiaIl presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza.

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Decreto sicurezza, dalla stretta anti maranza al fermo preventivo per i cortei. Ecco cosa prevede; Decreto sicurezza, ok fiducia alla Camera. Esame del testo in corso, ecco cosa cambia per la giustizia; Ecco il decreto sicurezza, tra strette, limiti ai cortei e tutele agenti; Decreto sicurezza, il Senato approva la stretta: dai cortei ai coltelli, ecco cosa cambia.

Decreto Sicurezza 2026 approvato, cosa cambia tra armi, manifestazioni, proroghe e immigrazioneDecreto Sicurezza 2026 approvato definitivamente il 24 aprile 2026: cosa cambia su armi, manifestazioni, DASPO urbano, polizia, immigrazione, CPR e sicurezza pubblica. infodifesa.it

Dalle misure per i maranza allo scudo penale: che cosa c'è nel nuovo decreto sicurezzaL’attenzione è stata tutta fagocitata dal bonus rimpatri ai legali, che verrà modificato oggi. Ma il decreto aveva già fatto discutere nelle scorse settimane. Nel testo ci sono anche norme per la lott ... avvenire.it

#ottoemezzo Lina Palmerini ricostruisce la vicenda del decreto sicurezza e la norma sul rimpatrio dei migranti. - facebook.com facebook

APPROVATO IL DECRETO SICUREZZA Dalle parole ai fatti. ORA E SUBITO ROMA PIÙ SICURA! NONOSTANTE GUALTIERI, che non fa nulla per mettere in campo una Polizia Locale davvero operativa e al servizio dei cittadini: x.com