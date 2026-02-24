Decreto Sicurezza niente schedatura per chi compra coltelli Scudo penale per la polizia manifestazioni e aggressioni agli arbitri | cosa c’è nel testo definitivo

Il decreto sicurezza ha cancellato l’obbligo di schedare chi acquista coltelli con lame oltre 15 centimetri. La decisione deriva da una modifica apportata nel testo ufficiale, firmato dal presidente della Repubblica. Prima, si prevedeva che i negozi registrassero i dati degli acquirenti e li conservassero per 25 anni. Ora, questa misura è stata eliminata, lasciando invariata la regolamentazione sugli acquisti di armi bianche di questa categoria. La questione rimane aperta tra le parti coinvolte.

Niente schedatura per chi compra coltelli con lama superiore ai 15 centimetri. Nel testo del decreto sicurezza bollinato dalla Ragioneria nelle scorse ore e firmato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato eliminato l’articolo, presente nelle bozze precedenti al Consiglio dei ministri del 5 febbraio, che avrebbe imposto agli esercenti di registrare l’identità degli acquirenti e conservare i dati per 25 anni. Una misura che avrebbe coinvolto negozi di casalinghi, coltellerie, supermercati, ferramenta e grandi catene di arredamento. Restano invece confermati il divieto di vendita ai minori e le sanzioni amministrative per i genitori che lo violano. 🔗 Leggi su Open.online

Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza: dalla norma anti-coltelli allo scudo penale, cosa cambiaIl presidente della Repubblica ha firmato il decreto Sicurezza, motivato dalla necessità di rafforzare l’ordine pubblico.

Scudo penale ‘esteso’ e cauzione per chi organizza cortei, la stretta nel nuovo decreto sicurezzaRoma torna a parlare di sicurezza, questa volta con misure più dure.

News - Decreto sicurezza. Fermo 12 ore, scudo penale e coltelli vietati ai minorenni… 5/2/2026