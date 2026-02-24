Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza | dalla norma anti-coltelli allo scudo penale cosa cambia

Il presidente della Repubblica ha firmato il decreto Sicurezza, motivato dalla necessità di rafforzare l’ordine pubblico. Tra le novità, chi aggredisce i capotreni può essere accusato di lesioni a pubblico ufficiale, rafforzando le sanzioni contro le aggressioni nelle stazioni. La modifica mira a tutelare meglio gli operatori dei mezzi pubblici, rendendo più severi i reati contro di loro. La misura entra in vigore subito, portando un cambiamento nelle norme di sicurezza.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto Sicurezza. Cambiano alcune norme: chi aggredisce i capotreni può essere accusato di lesioni a pubblico ufficiale.

Decreto sicurezza, sì al fermo preventivo e allo scudo penale allargato. Coltelli ai minori: multe ai genitoriNei giorni scorsi il governo ha approvato un nuovo decreto sicurezza che introduce misure più severe contro l’uso di armi bianche e la presenza di minori con coltelli.

Decreto Sicurezza, c'è il fermo preventivo (ma il pm potrà revocarlo). Cosa prevede la bozza: sì allo scudo penale, anche per i cittadini

