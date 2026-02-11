Le nuove misure nel Decreto Pnrr avranno un impatto positivo trasversale

Il governo ha annunciato nuove misure nel Decreto Pnrr che promettono di alleggerire il peso della burocrazia sulle imprese artigiane. Secondo i dati del Centro Studi di Cna, ogni anno le piccole, micro e medie aziende italiane devono affrontare costi burocratici per circa 40 miliardi di euro. La maggior parte di queste imprese, con meno di dieci dipendenti, si trova a dover gestire un carico che pesa molto sui loro bilanci. Le modifiche previste puntano a semplificare alcune procedure e a ridurre gli ostacoli

Il costo che la burocrazia italiana scarica ogni anno sulle imprese artigiane medie, micro e piccole, è di circa 40 miliardi di euro, una media - secondo i dati del Centro Studi di Cna basati su un’indagine relativa a oltre mille attività artigiane, l’80% con meno di dieci addetti - di circa 6.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Approfondimenti su Decreto Pnrr Decreto Sicurezza 2026, approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale: le novità Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo decreto Sicurezza. Documenti, servizi pubblici digitali, scuola e università, sanità, bollette: le novità nel decreto Pnrr sulla semplificazione Roma, 29 gennaio 2026 – Il Consiglio dei Ministri approva oggi il decreto collegato alla revisione del Pnrr. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Decreto Pnrr Argomenti discussi: La Commissione adotta nuove misure per fermare la distruzione di capi di abbigliamento e calzature invenduti - Rappresentanza in Italia; Con le nuove misure per la Cisgiordania è annessione de facto; La Commissione Ue adotta nuove misure contro spreco; Le misure fiscali del Bilancio 2026 per il sostegno del reddito. Decreto Sicurezza 2026, approvate in Cdm le nuove misure dal fermo preventivo allo scudo penale: le novitàIl Cdm ha appena varato il nuovo decreto Sicurezza. Dal fermo preventivo allo lo scudo penale, fino alla stretta su migranti e vendita di coltelli ai minori ... fanpage.it Decreto Sicurezza, il governo prepara nuove misure: norme più severe e novità in arrivoDai fermi preventivi allo scudo penale, tutte le misure in arrivo per proteggere cittadini e forze dell’ordine. Ecco le novità del governo Meloni per il Decreto Sicurezza. notizie.it Novità #SanitàIntegrativa! L'ultima versione del decreto PNRR assegna a Covip la vigilanza sui fondi sanitari integrativi. Più controlli su gestione, trasparenza e prestazioni per tutelare gli iscritti. Covip gestirà anche l'albo dei fondi. Verso una sanità integrativa x.com Decreto Pnrr, segretari fuori dai tetti di spesa solo nei piccoli Comuni. I Segretari comunali degli enti locali saranno esclusi dai tetti complessivi alla spesa di personale solo nei comuni fino a tremila abitanti, al fine di incentivare gli incarichi dei vertici amministr - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.