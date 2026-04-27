Decreto Caivano partono i lavori di riqualificazione a San Cristoforo

Domani alle 10 si terrà una cerimonia presso l’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” in via Plaia 193, per l’avvio dei lavori di riqualificazione nel quartiere San Cristoforo. Alla presenza di figure istituzionali, tra cui il sindaco e il commissario straordinario nominato dalla presidenza del Consiglio, si svolgerà l’incontro che segna l’inizio degli interventi previsti dal “Decreto Caivano”. Saranno inoltre presenti rappresentanti dell’arcidiocesi e della giunta comunale.

Domani alle 10 nell’Istituto comprensivo “Dusmet Doria” in via Plaia 193, alla presenza del sindaco Enrico Trantino, del commissario straordinario nominato dalla presidenza del consiglio dei ministri Fabio Ciciliano, dell’arcivescovo Luigi Renna e di altri rappresentanti della giunta e del.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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